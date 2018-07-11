Обнародованы приоритеты председательства Азербайджана в ОЧЭС

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Председательство в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в соответствии с ротацией переходит к Азербайджану во второй половине этого года. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, Азербайджан в рамках председательства в ОЧЭС будет нацелен на сотрудничество с другими странами-членами в сфере транспорта, туризма и энергетики: "Азербайджан намерен действовать в соответствии с уставом организации и нацелен на стимулирование регионального сотрудничества в период председательства".

Х. Гаджиев отметил, что факт оккупации территорий других стран мешает развитию регионального сотрудничества.