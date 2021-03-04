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Обнародованы правила посещения Ирана гражданами Азербайджана с целью лечения

Обнародованы правила посещения Ирана гражданами Азербайджана с целью лечения Обнародованы правила посещения Ирана гражданами Азербайджана с целью лечения
Внешняя политика
4 марта 2021 г. 16:31
Обнародованы правила посещения Ирана гражданами Азербайджана с целью лечения

Обнародованы правила посещения Ирана гражданами Азербайджана с целью лечения.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Ирана в Азербайджане, лица, желающие получить разрешение на въезд для поездки в Иран, должны предоставить в Консульский отдел посольства документы о приеме и лечении, которые они получили в иранских медицинских учреждениях.

Кроме того, лица, получившие разрешение на въезд, должны предоставить справку о состоянии здоровья (результат теста ПЦР, подтверждающего, что путешественник не заражен коронавирусом), полученный в одном из медицинских учреждений, утвержденных Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики в течение последних 72 часов.

Ранее были опубликованы правила посещения Ирана иностранными гражданами.

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Версия на азербайджанском языке İrana müalicə məqsədilə səfər etməyin şərtləri açıqlanıb

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