Обнародованы правила посещения Ирана гражданами Азербайджана с целью лечения

Обнародованы правила посещения Ирана гражданами Азербайджана с целью лечения

Обнародованы правила посещения Ирана гражданами Азербайджана с целью лечения.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Ирана в Азербайджане, лица, желающие получить разрешение на въезд для поездки в Иран, должны предоставить в Консульский отдел посольства документы о приеме и лечении, которые они получили в иранских медицинских учреждениях.

Кроме того, лица, получившие разрешение на въезд, должны предоставить справку о состоянии здоровья (результат теста ПЦР, подтверждающего, что путешественник не заражен коронавирусом), полученный в одном из медицинских учреждений, утвержденных Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики в течение последних 72 часов.

Ранее были опубликованы правила посещения Ирана иностранными гражданами.