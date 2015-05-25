​Обнародованы дополнения, представленные Азербайджаном к окончательному заявлению Рижского саммита Восточного партнерства

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Обнародованы дополнения, представленные Азербайджаном к окончательному заявлению прошедшей в Риге встречи в верхах по "Восточному партнерству".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел.

В дополнениях говорится, что Азербайджан отмечает попытки европейских партнеров охватить с помощью данного заявления вопросы, стоящие в повестке "Восточного партнерства". В то же время Азербайджан поддерживает попытки Евросоюза ответить на щепетильные и чуткие вопросы, обходя противоречивые моменты: "Однако Азербайджан отмечает, что некоторые вопросы не могут быть темой компромисса. Так, некоторые страны Восточного партнерства сталкиваются с применяемыми извне территориальными претензиями и вооруженными конфликтами. Данные вооруженные конфликты исходят по причине грубого нарушения фундаментальных норм и принципов международного права, а также признанных на международном уровне границ и территориальной целостности. Данные принципы составляют основу системы международной безопасности и глобальных межгосударственных отношений на уровне европейского континента".

В документе отмечается, что с учетом поддержки Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности всех стран-партнеров, Азербайджан не может не отметить попытки нанести тень на неприкосновенность данных принципов: "При попытке подготовить дисконтированный текст относительно конфликтов, влияющих на стран-партнеров, авторы заявления не смогли обойти стороной моменты, называемые "двойными стандартами": "В отношении к армяно-азербайджанскому военному конфликту Азербайджанская Республика ждет от Евросоюза ясной и односторонней позиции.

Основу решения данного конфликта составляют резолюции Совбеза ООН № 822(1993), 853(1993), 87(1993) и 884(1993), требующие незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских захватнических сил со всей оккупированной территории Азербайджана и подтверждающие в очередной раз неприкосновенность признанных на международном уровне границ, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана".

В документе отмечается, что Азербайджан ждет от Евросоюза однозначных и более конкретных шагов на пути обеспечения соблюдения и осуществления данных резолюций.