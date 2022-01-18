Обнародовано число иностранцев, проживавших в Азербайджане в статусе беженца

В прошлом году количество принятых в Азербайджане решений по незаконной миграции составило 9 074.

В прошлом году количество принятых в Азербайджане решений по незаконной миграции составило 9 074.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов, выступая на пресс-конференции, посвященной деятельности ведомства в 2021 году.

По его словам, этот показатель отражает 24%-ый рост по сравнению с 2020 годом (7317): "150 человек были помещены в центры содержания нелегальных мигрантов. Это число сократилось в 2,2 раза по сравнению с 2020 годом (332). Количество проживающих в статусе беженца за последние два года не изменилось. Так, в 2020 и 2021 годах этот показатель составил 78 человек. Из тех, кто проживает в стране в статусе беженца, 43 человека являются гражданами Ирана, 26 - Афганистана, четыре - Ливии, три - Пакистана, два - ЮАР”.

В.Гусейнов отметил, что за прошлый год число беженцев и просителей убежища было 35 человек: "В 2020 году это число равнялось 305. Это означает, что в прошлом году этот показатель снизился в 8,7 раза”.