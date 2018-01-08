Обнародовано количество граждан Азербайджана, получивших гражданство Германии за последние 25 лет

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В 1992-2016 годы 4406 гражданина Азербайджана получили гражданство Германии.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в федеральном управлении статистики Германии.

Самый высокий показатель получения азербайджанцами гражданства Германии приходится на 2006 год. В этот год 398 азербайджанцев получили германский паспорт. Самый низкий показатель зафиксирован в 1996 году. В названный год всего 2 азербайджанских гражданина получили германский паспорт.

В информации говорится, что из получивших гражданство Германии 2244 человек или 50,9% - женщины, 2162 человек или 49,1% - мужчины.

По данным федерального управления статистики, в 1996 году азербайджанки гражданства Германии не получали. Самый высокий показатель в этой сфере пришелся на 2006 год. В названный год 186 азербайджанок получили паспорт Германии.

Самый низкий показатель среди мужчин зафиксирован в 1994 году, самый высокий – в 2006 году. В эти годы гражданство получили соответственно 1 и 212 азербайджанских мужчин.