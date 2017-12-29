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    Обнародовано количество азербайджанцев, ставших гражданами Канады в последние 11 лет - ФОТО

    В последние 10 лет 781 высококвалифицированный специалист переехал из Азербайджана в Канаду

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В 2006-2016 годах 2293 гражданина Азербайджана получили гражданство Канады в порядке натурализации.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве гражданства и иммиграции Канады.

    Самый высокий показатель получения гражданства Канады гражданами Азербайджана зафиксирован в 2016 году. В тот год 302 азербайджанца получили канадский паспорт. Самый низкий показатель в данной сфере пришелся на прошлый год. В 2016 году всего 92 азербайджанца получили канадский паспорт.

    Посредством федеральной и специализированной рабочей программы Квебека 781 высококвалифицированный специалист переехал из Азербайджана в Канаду. Кроме того, в названный период в рамках Федеральной иммиграционной программы для инвесторов 7 азербайджанских бизнесмена вложили инвестиции в Канаду.

    Отметим, что в 2014 году правительство Канады свернуло программу из-за ее нерентабельности. По условиям программы, от бизнесменов требовалось вложить в экономику страны минимум 800 тыс. канадских долларов (640 тыс. долларов США).

    Вюсал Азизов

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