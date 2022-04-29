Обнародовано число отбывающих наказание в Грузии граждан Азербайджана

В настоящее время число граждан Азербайджана, содержащихся в тюрьмах Грузии, составляет 98 человек.

В настоящее время число граждан Азербайджана, содержащихся в тюрьмах Грузии, составляет 98 человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в мартовском отчете Национального управления статистики Грузии.

Количество граждан Азербайджана, содержащихся в тюрьмах соседней страны, в месячном сравнении сократилось на пять человек. Среди них 14 обвиняемых, 83 осужденных, в числе которых один несовершеннолетний.

В Грузии под пробационным контролем находятся 39 граждан Азербайджана, число которых в месячном сравнении выросло на два человека.