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Обнародовано число отбывающих наказание в Грузии граждан Азербайджана

Обнародовано число отбывающих наказание в Грузии граждан Азербайджана В настоящее время число граждан Азербайджана, содержащихся в тюрьмах Грузии, составляет 98 человек.
Внешняя политика
29 апреля 2022 г. 11:35
Обнародовано число отбывающих наказание в Грузии граждан Азербайджана

В настоящее время число граждан Азербайджана, содержащихся в тюрьмах Грузии, составляет 98 человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в мартовском отчете Национального управления статистики Грузии.

Количество граждан Азербайджана, содержащихся в тюрьмах соседней страны, в месячном сравнении сократилось на пять человек. Среди них 14 обвиняемых, 83 осужденных, в числе которых один несовершеннолетний.

В Грузии под пробационным контролем находятся 39 граждан Азербайджана, число которых в месячном сравнении выросло на два человека.

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Версия на английском языке Number of Azerbaijani citizens detained in Georgian prisons announced
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda həbsdə saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb

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