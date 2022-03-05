Обнародовано число эвакуированных из Украины граждан Азербайджана

"С первого дня начала военных действий в Украине мы предпринимаем соответствующие шаги".

"С первого дня начала военных действий в Украине мы предпринимаем соответствующие шаги".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Азербайджане министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Министр отметил, что по состоянию на утро 5 марта из Украины в соседние страны были эвакуированы 9500 граждан Азербайджана.

По его словам, президент Ильхам Алиев дал поручение по этому вопросу: «По поручению главы государства до сегодняшнего дня чартерными рейсами в Азербайджан были доставлены 1111 граждан. При эвакуации предпочтение отдается пожилым людям, женщинам, студентам».

Дж.Байрамов подчеркнул, что вопрос эвакуации граждан Азербайджана из Украины находится в центре внимания президента Ильхама Алиева: «И в связи с этим ведется постоянная работа».