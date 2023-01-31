Обнародовано число беженцев и ищущих убежище лиц в Азербайджане

В настоящее время на территории Азербайджана проживает около двух тысяч беженцев и лиц, ищущих убежища, 76 из которых зарегистрированы в Государственной миграционной службе (ГМС) и азербайджанском представительстве ВКДБ ООН.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ГМС.
В течение 2022 года гражданам Турции было выдано в общей сложности более 14 200 документов о виде на жительство.
Отметим, что в соответствии с национальным законодательством и международными документами, поддерживаемыми Азербайджаном, иностранцы и лица без гражданства могут подать заявление на получение статуса "беженец" в Азербайджане.