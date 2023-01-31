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Обнародовано число беженцев и ищущих убежище лиц в Азербайджане

Обнародовано число беженцев и ищущих убежище лиц в Азербайджане 17:55
Внешняя политика
31 января 2023 г. 18:23
Обнародовано число беженцев и ищущих убежище лиц в Азербайджане

В настоящее время на территории Азербайджана проживает около двух тысяч беженцев и лиц, ищущих убежища, 76 из которых зарегистрированы в Государственной миграционной службе (ГМС) и азербайджанском представительстве ВКДБ ООН.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГМС.

В течение 2022 года гражданам Турции было выдано в общей сложности более 14 200 документов о виде на жительство.

Отметим, что в соответствии с национальным законодательством и международными документами, поддерживаемыми Азербайджаном, иностранцы и лица без гражданства могут подать заявление на получение статуса "беженец" в Азербайджане.

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Версия на английском языке About 2,000 refugees, asylum seekers live in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yaşayan miqrantların sayı açıqlanıb

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