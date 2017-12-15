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    Обнародовано число азербайджанцев, получивших гражданство США за последние 13 лет

    Азербайджанцы больше всего живут в штате Калифорния© Report

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ За последние 13 лет 11882 азербайджанца в порядке натурализации получили гражданство США.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный отчет Департамента внутренней безопасности США, 4959 из них мужчины, 6916 - женщины.

    7 человек в официальных документах не указали свою половую принадлежность.

    Также стал известен штат в США, в котором больше всего проживает азербайджанцев. Это штат Калифорния. В 2003-2016 гг., получив гражданство США, 3954 азербайджанца в качестве постоянного места жительства указали именно этот штат. На втором месте штат Нью-Йорк (3331) и Миссури (1762).

    Вусал Азизов

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