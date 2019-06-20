Обнародована программа визита в Азербайджан спикера парламента Грузии

Обнародована программа официального визита в Азербайджан спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках визита 20-21 июня грузинский спикер встретится с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым.

И.Кобахидзе также примет президент Азербайджана Ильхам Алиев, он встретится с премьер-министром Новрузом Мамедовым.

В рамках официального визита в Азербайджан премьер Грузии примет участие в пленарной сессии 53-й Генассамблеи Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ПА ОЧЭС).

В делегацию во главе с И.Кобахидзе входят депутаты Звиад Дзидзигури, Махир Дарзиев, Руслан Гаджиев, Савалан Мирзаев, Азер Сулейманов и др.