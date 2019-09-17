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Обнародована программа визита в Азербайджан министра экономики Грузии

Обнародована программа визита в Азербайджан министра экономики Грузии

Обнародована программа визита в Азербайджан грузинской делегации во главе с министром экономики и устойчивого развития Натией Турнавой.

По сообщению грузинского бюро Report, в рамках визита, который состоится 17-18 сентября Н.Турнава встретится с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым, официальными лицами ЗАО “Азербайджанские железные дороги” и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). 

На повестке встреч будут вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. 

В грузинскую делегацию войдут заместители министра Давит Твалабеишвили, Геннадий Арвеладзе и гендиректор “Грузинские железные дороги” Давид Перадзе. 

Целью визита является развитие двустороннего экономического сотрудничества. Кроме того, в рамках визита будет рассмотрена повестка очередного заседания азербайджано-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

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