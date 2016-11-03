Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита в Азербайджан посланника премьер-министра Великобритании по вопросам торговли, баронессы Эммы Николсон.

Как сообщили Report в посольстве Великобритании в Азербайджане, Э.Николсон будет находиться в Азербайджане 30 ноября и 1 декабря.

В ходе визита ожидается встреча британского посланника с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также встречи в министерствах и с другими высокопоставленными чиновниками.

Вместе с Э.Николсон в Азербайджан приедет миссия по торговле в нефтегазовой сфере.