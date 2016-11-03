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    Обнародована программа визита в Азербайджан посланника премьер-министра Великобритании по вопросам торговли

    Эмма Николсон будет находиться в Азербайджане 30 ноября и 1 декабря

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита в Азербайджан посланника премьер-министра Великобритании по вопросам торговли, баронессы Эммы Николсон.

    Как сообщили Report в посольстве Великобритании в Азербайджане, Э.Николсон будет находиться в Азербайджане 30 ноября и 1 декабря.

    В ходе визита ожидается встреча британского посланника с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также встречи в министерствах и с другими высокопоставленными чиновниками.

    Вместе с Э.Николсон в Азербайджан приедет миссия по торговле в нефтегазовой сфере.

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