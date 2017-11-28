Обнародована программа визита в Азербайджан главы МИД Турции

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Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита в Азербайджан министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, 30 ноября глава МИД Турции примет участие на предстоящей в Баку 7-ой министерской встрече в рамках инициативы "Сердце Азии – Стамбульский процесс".

В рамках визита М.Чавушоглу также будет присутствовать на впервые проводимой трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана. Здесь обсудят вопросы развития связей между тремя странами во всех сферах, коснутся региональных и международных вопросов.

Ожидается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев примет главу МИД Турции.

Кроме того, М.Чавушоглу проведет двусторонние встречи с присутствующими на мероприятии главами МИД и другими официальными лицами.

Напомним, что 30 ноября и 1 декабря в Баку пройдет 7-ая министерская встреча в рамках инициативы "Сердце Азии – Стамбульский процесс". На данный момент в процессе сопредседательствуют Азербайджан и Афганистан. На встрече министров также ожидается участие высокопоставленных лиц из других стран-участниц инициативы. Для участия в мероприятии в Азербайджан прибудет президент Афганистана Мухаммед Ашраф Гани.