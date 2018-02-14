 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародована программа визита торгового посланника премьер-министра Великобритании в Азербайджан

    © Report

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита торгового посланника премьер-министра Великобритании баронессы Эммы Николсон в Азербайджан. Как заявили Report в посольстве Великобритании в Азербайджане, в ходе визита  баронесса Э.Николсон примет участие на четвертом заседании консультативного совета Южного газового коридора, которое состоится в Баку 15 февраля. 

    Также запланированы встречи Э.Николсон с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,  первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, министром налогов Микаилом Джаббаровым и министром энергетики Парвизом Шахбазовым.

    Отметим, Великобритания является крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане с более чем 500 британскими компаниями, базирующимися в стране.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi