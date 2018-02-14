Обнародована программа визита торгового посланника премьер-министра Великобритании в Азербайджан

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Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита торгового посланника премьер-министра Великобритании баронессы Эммы Николсон в Азербайджан. Как заявили Report в посольстве Великобритании в Азербайджане, в ходе визита баронесса Э.Николсон примет участие на четвертом заседании консультативного совета Южного газового коридора, которое состоится в Баку 15 февраля.

Также запланированы встречи Э.Николсон с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, министром налогов Микаилом Джаббаровым и министром энергетики Парвизом Шахбазовым.

Отметим, Великобритания является крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане с более чем 500 британскими компаниями, базирующимися в стране.