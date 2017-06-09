Обнародована программа визита содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ в Азербайджан

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда посетят Азербайджан на следующей неделе. Как сообщили Report в пресс-службе ПАСЕ, в ходе визита 12-14 июня содокладчики планируют провести встречи с президентом республики, спикером парламента, министром юстиции, азербайджанской делегацией в ПАСЕ, генеральным прокурором, председателями Верховного и Конституционного судов, Службой государственной безопасности и Омбудсменом.

Также Ш. Шеннак и С. Ф. Преда проведут встречи с представителями гражданского общества, адвокатами и представителями внепарламентских оппозиционных партий.