Обнародована программа визита Сергея Лаврова в Азербайджан

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление, связанное с визитом в Баку министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Ларова.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, 19-20 ноября глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров будет находиться с официальным визитом в Азербайджанской Республике.

В рамках визита предусмотрена встреча главы МИД России с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и другими высокопоставленными лицами.

После встречи пройдет совместная пресс-конференция с участием глав МИД двух стран.

Двусторонние связи между соседними и дружественными странами – Азербайджаном и Россией носят характер стратегического партнерства. Этот год знаменателем 25-летием дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией.