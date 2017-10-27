Обнародована программа визита президента Турции в Азербайджан

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Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита в Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, согласно программе визита, обнародованной пресс-службой Администрации президента Турции, глава государства прибудет в Баку 30 октября.

В рамках визита состоится двусторонняя встреча между делегациями Азербайджана и Турции. На встречах будут обсуждены события, произошедшие в регионе и на международной арене, во главе с карабахским конфликтом.

В то же время, будут подписаны документы о сотрудничестве между двумя странами, охватывающие различные сферы. Было отмечено, что визит Р.Т.Эрдогана в Баку совпал с 25-й годовщиной установления дипломатических связей между Турцией и Азербайджаном.

Кроме того, Р.Т.Эрдоган примет участие на церемонии открытия железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. На этой церемонии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава государства Казахстана Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

31 октября в Баку состоится 6-е заседание Совета Стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция. Президент Турции примет участие на заседании.