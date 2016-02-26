Обнародована программа визита президента ПАСЕ в Азербайджан

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ПАСЕ, П. Аграмунт в ходе своего визита в Баку 29 февраля - 1 марта планирует встретится с президентом, министром иностранных дел, спикером парламента. Также запланированы его встречи с азербайджанской делегацией в ПАСЕ, представителями ряда дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, и представителями НПО.

Напомним, это первый визит П. Аграмунта в Азербайджан в качестве президента ПАСЕ. Он был избран на эту должность в ходе зимней сессии Ассамблеи в январе. Ранее П. Аграмунт являлся содокладчиком мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану.