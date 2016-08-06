​Обнародована программа визита президента Ирана в Азербайджан

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан.

Как сообщает Report cо ссылкой на PressTV, по словам заместителя главы департамента по информации и коммуникации администрации президента Ирана Парвиза Эсмаили, Х.Рухани прибудет в Баку 7 августа для участия на встрече президентов Азербайджана, России и Ирана.

В ходе встречи президенты трех стран обсудят "трехстороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, а также в сфере торговли, энергетики, коммуникаций, окружающей среды и транспорта".

Помимо участия на трехсторонней встрече президент Ирана планирует провести двухсторонние встречи с президентами Азербайджана и России.

По словам П.Эсмаили, встреча президентов Азербайджана и Ирана запланирована на 7 августа. На встрече президенты Ильхам Алиев и Х.Рухани обсудят реализацию соглашений, подписанных ранее Баку и Тегераном. Президенты также обменяются мнениями о сотрудничестве по ряду сфер, в том числе торговли, промышленности, энергетики и культуры.

Визит Х.Рухани в Баку завершится 8 августа.