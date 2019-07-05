 Наверх

Обнародована программа визита президента Европейского совета на Южный Кавказ

​Обнародована программа визита президента Европейского совета

Президент Европейского Совета Дональд Туск прибудет в Азербайджан 9 июля. 

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Европейского совета, в ходе визита в Баку Д.Туск встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также посетит Бакинский международный морской порт.

В ходе визита будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, расширение регионального сотрудничества, а также будущее программы Восточное партнерство.

10 июля Д.Туск проведет встречи в Армении, 11 июля - в Грузии.

11 июля президент Европейского совета примет участие в открытии 16-ой международной Батумской конференции, посвященной 10-ой годовщине Восточного партнерства.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!