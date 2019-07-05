Обнародована программа визита президента Европейского совета на Южный Кавказ

Президент Европейского Совета Дональд Туск прибудет в Азербайджан 9 июля.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Европейского совета, в ходе визита в Баку Д.Туск встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также посетит Бакинский международный морской порт.
В ходе визита будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, расширение регионального сотрудничества, а также будущее программы Восточное партнерство.
10 июля Д.Туск проведет встречи в Армении, 11 июля - в Грузии.
11 июля президент Европейского совета примет участие в открытии 16-ой международной Батумской конференции, посвященной 10-ой годовщине Восточного партнерства.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости