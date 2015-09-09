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    Обнародована программа визита президента Чехии в Азербайджан

    Милош Земан примет участие в открытии бизнес-семинара в Баку

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Президент Чехии Милош Земан на следующей неделе посетит Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-секретаря президента Чехии Йиржи Овчачека, вместе с главой Чехии в Баку прибудет и его супруга Ивана.

    Ожидается, что в ходе визита  М. Земан встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и примет участие в бизнес-семинаре. 

    Президент Чехии вылетит в Азербайджан вечером 14 сентября. На 15 сентября запланированы встреча президентов Чехии и Азербайджана, переговоры национальных делегаций и торжественный ужин.

    16 сентября  президенты М. Земан и И. Алиев откроют бизнес-семинар в Баку.

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