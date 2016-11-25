Обнародована программа визита президента Беларуси в Азербайджан

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована программа официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан 28-29 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт главы белорусского государства, программой визита предусмотрены переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате "один на один" и в расширенном составе.

Лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы развития белорусско-азербайджанских отношений, в том числе торгово-экономическое сотрудничество, работу по кооперационным проектам, взаимодействие в сфере инвестиций, агропромышленного комплекса, спорта.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда международных документов.

Запланирована также встреча А.Лукашенко с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде.