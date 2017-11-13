Обнародована программа визита президента Афганистана в Азербайджан

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Визит президента Афганистана Ашрафа Гани в Азербайджан состоится 1 декабря.

Об этом Report сообщили в пресс-службе президента Афганистана.

Основная цель визита Ашрафа Гани в Азербайджан - принять участия в 7-м совете министров мероприятия "Heart of Asia" - Стамбульский процесс, который пройдет в Баку 30 ноября - 1 декабря.

Кроме того, по информации пресс-службы, в рамках визита в Баку Ашраф Гани проведет ряд двусторонних встреч с официальными лицами Азербайджана.

Напомним, Азербайджан в настоящее время сопредседательствует в процессе вместе с Афганистаном. Тема предстоящего мероприятия - "Безопасность и экономические связи в направлении усиления региона процесса "Сердце Азии".