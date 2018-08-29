Обнародована программа визита премьер-министра Грузии в Азербайджан

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Tбилиси. 29 августа. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в Азербайджан.

По сообщению грузинского бюро Report, визит начнется 30 августа.

В рамках визита глава правительства Грузии проведет встречи с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым, спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым и другими официальными лицами.

На повестке встреч будут текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в области транспорта, энергетики, торговли, экономики, культуры и гуманитарной сферы. Стороны обсудят возможности углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества.

На встречах будет уделено особое внимание растущему потенциалу экономического сотрудничества.

Отметим, что это первый визит в Азербайджан Мамуки Бахтадзе в качестве премьер-министра Грузии.