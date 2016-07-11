Обнародована программа визита папы Римского в Азербайджан

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Ватикан обнародовал программу поездки папы Римского в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Службу печати Святого престола, папа Римский Франциск прибудет в Азербайджан 2 октября из Грузии.

Визит в Баку начнется с папской мессы в столичном храме Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии. Затем запланированы встречи понтифика с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, руководством Управления мусульман Кавказа, представителями Русской православной церкви и еврейской общины.

Вечером того же дня Франциск возвратится в Ватикан.