Обнародована программа визита главы Татарстана в Азербайджан

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита временно исполняющего обязанности президента Татарстана Рустама Минниханова в Азербайджан. Как сообщили Report в пресс-службе президента Татарстана, Р. Минниханов прибудет с двухдневным рабочим визитом в Азербайджан сегодня вечером. Как ожидается, в рамках визита в Баку он проведет встречи с президентом Азербайджана, представителями татарской общины.

Р. Минниханова будет сопровождать обширная бизнес делегация из Татарстана, которая обсудит в Баку вопрос укрепления торговых отношений с Азербайджаном.

14 апреля временно исполняющий обязанности президента Татарстана посетит Гянджу, где примет участие в запуске конвейера по сборке грузовых автомобилей "КАМАЗ" на Гянджинском автомобильном заводе.