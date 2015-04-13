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    Обнародована программа визита главы Татарстана в Азербайджан

    Рустам Минниханов побывает в Баку и Гяндже

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита временно исполняющего обязанности президента  Татарстана Рустама Минниханова в Азербайджан. Как сообщили Report в пресс-службе президента Татарстана, Р. Минниханов прибудет с двухдневным рабочим визитом в Азербайджан сегодня вечером. Как ожидается, в рамках визита в Баку он проведет встречи с президентом Азербайджана, представителями татарской общины.

    Р. Минниханова будет сопровождать обширная бизнес делегация из Татарстана, которая обсудит в Баку вопрос укрепления торговых отношений с Азербайджаном.

    14 апреля временно исполняющий обязанности президента Татарстана посетит Гянджу, где примет участие в запуске конвейера по сборке грузовых автомобилей "КАМАЗ" на Гянджинском автомобильном заводе.

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