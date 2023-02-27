О нас

Обнародована программа визита главы МИД России в Азербайджан

Обнародована программа визита главы МИД России в Азербайджан Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Азербайджан с официальным визитом 27-28 февраля.
Внешняя политика
27 февраля 2023 г. 18:05
Обнародована программа визита главы МИД России в Азербайджан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Азербайджан с официальным визитом 27-28 февраля.

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в сообщении МИД России.

"Поездка будет приурочена к первой годовщине знакового события в истории двусторонних отношений – подписания на высшем уровне Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 22 февраля 2022 г. Данный документ предусматривает укрепление координации в международных делах и военно-политическом сотрудничестве, объединение усилий в противодействии террористической угрозе, наращивание экономической кооперации и расширение диалога в гуманитарной сфере", - говорится в сообщении.

Ожидается, что С. Лавров будет принят президентом Ильхамом Алиевым. Предусмотрены также его переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым: "Планируется комплексно обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, исходя из обоюдного настроя на поступательное развитие союзнических отношений, обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы азербайджано-армянской нормализации".

С.В.Лавров также примет участие в тематической конференции "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности". Данное мероприятие пройдет в рамках третьего заседания Российско-Азербайджанского экспертного совета и будет посвящено годовщине выхода отношений между двумя странами на союзнический уровень.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN rəhbərinin Azərbaycana səfərinin proqramı açıqlanıb
Версия на английском языке Program of Lavrov’s visit to Azerbaijan revealed

Экслюзивные новости

Более 20 пострадавших при землетрясении в Турции детей привлечены к обучению в школах Баку
Более 20 пострадавших при землетрясении в Турции детей привлечены к обучению в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30
Житель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
ФотоЖитель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
24 февраля 2023 г. 11:59
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi