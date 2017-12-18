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    Обнародована программа визита главы МИД Ирана в Азербайджан

    Мохаммад Джавад Зариф прибудет в Баку 19 декабря© AFP 2017/ Atta Kenare

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибудет в Азербайджан 19 декабря. Об этом сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане. 

    Основная цель визита Зарифа в Азербайджан - участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана, которая пройдет в Баку 20 декабря. 

    Ожидается, что иранский министр проведет в Баку ряд двусторонних встреч, в том числе с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. 

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