Обнародована программа визита главы МИД Ирана в Азербайджан

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибудет в Азербайджан 19 декабря. Об этом сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане.

Основная цель визита Зарифа в Азербайджан - участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана, которая пройдет в Баку 20 декабря.

Ожидается, что иранский министр проведет в Баку ряд двусторонних встреч, в том числе с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.