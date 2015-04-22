Обнародована программа визита главы МИД Бельгии в Азербайджан

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Стала известна программа визита министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса в Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Бельгии, Д.Рейндерс прибудет в Баку 27 апреля.

28 апреля глава МИД Бельгии проведет встречу с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, ожидается, что он также будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В ходе встреч будут обсуждены как перспективы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Бельгией, так и сотрудничество Азербайджана с Советом Европы.

Напомним, в первом полугодии этого года Бельгия председательствует в Комитете Министров Совета Европы.

Визит Д. Рейндерса в Баку завершится 29 апреля.