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    Обнародована программа визита главы МИД Бельгии в Азербайджан

    В ходе встреч будут обсуждены как перспективы двустороннего сотрудничества между странами, так и между ЕС и Азербайджаном

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Стала известна программа визита министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса в Азербайджан.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Бельгии, Д.Рейндерс прибудет в Баку 27 апреля.

    28 апреля глава МИД Бельгии проведет встречу с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, ожидается, что он также будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    В ходе встреч будут обсуждены как перспективы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Бельгией, так и сотрудничество Азербайджана с Советом Европы. 

    Напомним, в первом полугодии этого года Бельгия председательствует в Комитете Министров Совета Европы. 

    Визит Д. Рейндерса в Баку завершится 29 апреля.

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