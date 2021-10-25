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Обнародована программа визита Эрдогана в Азербайджан

Обнародована программа визита Эрдогана в Азербайджан Обнародована программа однодневного рабочего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.
Внешняя политика
25 октября 2021 г. 17:38
Обнародована программа визита Эрдогана в Азербайджан
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Обнародована программа однодневного рабочего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщает Администрация президента Турции.

Визит Эрдогана состоится по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президенты примут участие в церемонии открытия Международного аэропорта в городе Физули, освобожденном от армянской оккупации в ходе Отечественной войны осенью прошлого года.

Лидеры двух стран также примут участие в церемонии закладки фундамента "Умного агропарка" в Зангилане, который будет построен при поддержке Турции.

В рамках визита будут обсуждены все аспекты двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном и рассмотрены шаги, направленные на углубление сотрудничества.

В ходе встреч состоится также обмен мнениями о текущих региональных и международных событиях.

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Версия на английском языке Program of Erdogan's visit to Azerbaijan announced
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın Azərbaycana səfər proqramı açıqlanıb

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