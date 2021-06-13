Обнародована программа визита Эрдогана в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится в Брюссель, где с 13 по 14 июня примет участия в саммите НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится в Брюссель, где с 13 по 14 июня примет участия в саммите НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на встрече будут обсуждены вопросы будущего развития альянса, а также завершение миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане. Вместе с тем запланированы двусторонние встречи турецкого лидера с руководителями ряда стран-союзников.

После визита в Бельгию, Эрдоган 15-16 июня посетит с официальным визитом Азербайджан. В рамках визита в Шуше состоятся двусторонние встречи, где будут рассмотрены все аспекты турецко-азербайджанских отношений и их дальнейшего углубления.

В ходе визита глава Турции выступит перед парламентом Азербайджана.

Отмечается также, что Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев 16 июня посетят отборочный матч сборной Турции против Уэльса в рамках чемпионата Европы по футболу.