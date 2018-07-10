Обнародована программа визита Эрдогана в Азербайджан

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, сегодня президент Турции прибудет в Азербайджан с однодневным визитом.

Это будет первый официальный визит Эрдогана, переизбранного на очередной президентский срок. В рамках визита президент Турции посетит Аллею шехидов и памятник, возведенный здесь в честь турецких солдат.

Для главы турецкого государства будет организован официальный прием, после чего между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоятся переговоры в формате тет-а-тет, по завершении которой пройдет встреча в расширенном составе. Затем главы государств выступят с заявлениями для прессы.

Из Азербайджана Эрдоган отправится в Турецкую Республику Северного Кипра. В Левкоше президент Турции возложит венок к мемориальному комплексу Ататюрка. В рамках визита состоится встреча в формате тет-а-тет с президентом страны Мустафой Акынчи, после которой будет проведена совместная пресс-конференция.