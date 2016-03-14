Обнародована программа весенней сессии ПАСЕ

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Очередная весенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет в Страсбурге 18-22 апреля. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в рамках сессии депутаты обсудят такие вопросы, как миграционный кризис в Европе, вынужденную миграцию и ее последствия и вызовы, ситуацию с правами беженцев, конфликт в Украине, состоятся выборы судей в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ); комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Мужниекс представит свой ежегодный доклад.

Также в ходе сессии ожидаются выступления: 19 апреля - премьер-министра Турции Ахмеда Давудоглу и председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера; 20 апреля - президента Австрии Хайнца Фишера, 21 апреля - премьер-министра Грузии Григория Квирикашвили.