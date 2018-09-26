Обнародована программа саммита СНГ

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Главы стран-участниц СНГ обсудят в Таджикистане ряд проектов документов, нацеленных на развитие сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях, сообщает Report со AsiaPlus.

Напомним, что саммит глав государств СНГ пройдет в Душанбе 27-28 сентября.

В узком формате планируется обменяться мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, а также обсудить вопросы о председательстве в Содружестве, дате и месте проведения очередного заседания Совета глав государств СНГ.

Наряду с этим, на расширенном заседании предполагается рассмотреть важные вопросы политического взаимодействия, дальнейшего развития сотрудничества в культурно-гуманитарных областях, в сферах обеспечения безопасности, а также ряд проектов, направленных на совершенствование правового и организационно-кадрового обеспечения деятельности СНГ.