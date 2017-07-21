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    Обнародована программа официального визита Эльмара Мамедъярова в Венгрию

    Предусмотрена встреча главы МИД Азербайджана с венгерским коллегой и другими официальными лицами© Report

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ 24 июля министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершит официальный визит в Венгрию.

    Как сообщили Report в министерстве иностранных дел Азербайджана, в рамках визита предусмотрена встреча Э.Мамедъярова с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто и другими официальными лицами.

    После официальной встречи пройдет совместная пресс-конференция министров иностранных дел Азербайджана и Венгрии.

    Отметим, что 3 ноября 2014 года министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто посетил Азербайджан с официальным визитом. 

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