Обнародована программа официального визита Эльмара Мамедъярова в Венгрию

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ 24 июля министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершит официальный визит в Венгрию.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел Азербайджана, в рамках визита предусмотрена встреча Э.Мамедъярова с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто и другими официальными лицами.

После официальной встречи пройдет совместная пресс-конференция министров иностранных дел Азербайджана и Венгрии.

Отметим, что 3 ноября 2014 года министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто посетил Азербайджан с официальным визитом.