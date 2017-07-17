Обнародована программа международной конференции по вопросу Иерусалима, которая пройдет в Баку

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Обнародована программа международной конференции по вопросу Иерусалима (Кудса), которая пройдет 20-21 июля в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Комитета ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, на мероприятии состоятся выступления представителей правительства Азербайджана и представителя генсека ООН.

Также на мероприятии состоится выступление официальных лиц Организации Исламского Сотрудничества и Государства Палестины.

Палестинскую делегацию на конференции возглавит постоянный наблюдатель Палестины в ООН Рияд Мансур.

В рамках конференции состоятся панельные обсуждения на тему "Жизнь в Восточном Иерусалиме под оккупацией", "Новый подход к Восточному Иерусалиму", "Международная и региональная поддержка Восточному Иерусалиму".