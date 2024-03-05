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Обнародована программа международной конференции по борьбе с исламофобией в Баку

Обнародована программа международной конференции по борьбе с исламофобией в Баку Обнародована программа международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", которая пройдет в Баку 8-9 марта.
Внешняя политика
5 марта 2024 г. 11:35
Обнародована программа международной конференции по борьбе с исламофобией в Баку

Обнародована программа международной конференции "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", которая пройдет в Баку 8-9 марта.

Как сообщает Report, мероприятие организовано совместно Бакинским международным центром мультикультурализма, Центром анализа международных отношений, Форумом межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группой.

В международной конференции примут участие 130 гостей из 30 стран мира, включая ученых, экспертов международных организаций, религиозных деятелей и представителей неправительственных организаций, а также местных экспертов, представителей госструктур, руководителей религиозных общин и др.

В рамках конференции пройдут два пленарных заседания и различные сессии на актуальные темы, 10 марта планируется визит участников конференции в Шушу, объявленную культурной столицей исламского мира на 2024 год.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda İslamofobiya ilə mübarizəyə həsr olunacaq beynəlxalq konfransın proqramı açıqlanıb

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