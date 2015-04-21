 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Конференция "Геополитический обзор Каспийского региона: Новая роль Азербайджана" состоится в Баку

    Мероприятие организовано Международной школой НАТО в Азербайджане (NISA)

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Конференция "Геополитический обзор Каспийского региона: Новая роль Азербайджана" состоится в Баку с 27 апреля по 1 мая. Как сообщает Report, мероприятие организовано Международной школой НАТО в Азербайджане (NISA).

    В ходе конференции будут обсуждены геополитические, военно-политические, экономические, энергетические аспекты каспийского региона, затронуты вопросы правового статуса Каспия, безопасности региона и роли Азербайджана в нем.

    Ожидается, что в  открытии конференции примет участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi