Обнародована программа азербайджано-российского межрегионального форума в Баку

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Девятый азербайджано-российский межрегиональный форум, направленный на расширение делового сотрудничества между регионами двух стран, пройдет 27 сентября в Баку.

Как сообщает Report, форум организует министерство экономического развития России совместно с министерством экономики Азербайджана при поддержке Фонда Росконгресс.

В пленарном заседании форума примут участие министр экономического развития России Максим Орешкин, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, председатель Российско-Азербайджанского делового совета Алексей Репик, председатель правления Азербайджано-российского делового совета Самед Гурбанов, а также главы исполнительной власти Азербайджана и руководители регионов России.

В рамках форума пройдет семь круглых столов по вопросам углубления торгово-экономических и деловых связей в разных областях, таких как туризм, цифровизация, сотрудничество в гуманитарной сфере, транспорт, развитие женского предпринимательства.

Наряду с этим на форуме будет организована биржа контактов.