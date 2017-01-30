Обнародована программа 53-ей Мюнхенской конференции по безопасности

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Более 500 членов делегаций из разных стран примут участие в ежегодной 53-ей Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля.

Как сообщает Report, председатель конференции Вольфганг Ишингер отметил, что в этом году на мероприятии будут обсуждены вопросы международного порядка, борьбы с терроризмом, трансатлантические связи и перспективы НАТО после избрания Дональда Трампа президентом США, кризис в Украине и Сирии.

Участие на конференции в этом году подтвердили генсек ООН, президенты Афганистана, Польши, генсек НАТО, министры обороны, иностранных дел различных стран, в том числе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

Отметим, что Азербайджан ежегодно участвует на конференции.