Обнародована программа 52-й Мюнхенской конференции по безопасности

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Кризис безопасности, ограниченные возможности, слабость международного порядка будут в центре дискуссий на 52-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 12-14 февраля. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу конференции, в этом году в Мюнхене соберутся порядка 30 глав государств и правительств и более 70 министров иностранных дел и министров обороны.

Участники конференции обсудят такие вопросы, как ответ Европы на кризис беженцев, война в Сирии и будущее европейской безопасности, стабильность в странах Африки южнее Сахары, кибербезопасность. Впервые будет проведена сессия, посвященная опасности эпидемий для глобальной стабильности и безопасности, и организованная совместно с Фондом Билла и Мелинды Гейтс и Merck.

Свое участие на конференции подтвердили Король Иордании Абдулла Второй, президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, Госсекретарь США Джон Керри, глава МИД России Сергей Лавров.

Как ранее заявил журналистам глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, в работе конференции ожидается участие и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен откроет конференцию 12 февраля совместно с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс также выступит на конференции.

В работе конференции также примут участие президент Афганистана Ашраф Гани, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европарламента Мартин Шульц, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии, Мохаммад Джавад Зариф и Адель Аль-Джубеир.

В рамках конференции состоятся дискуссии с участием глав разведок ряда стран, в том числе директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера и главы Центра правительственной связи (ЦПС) Великобритании Роберта Ханнигана.

В дополнение к программе конференции в кулуарах пройдет ряд встреч, посвященных безопасности. Так, накануне открытия Мюнхенской конференции по безопасности, состоится встреча Международной Группы поддержки Сирии.