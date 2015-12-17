Обсуждения двух докладов по Азербайджану состоятся в рамках зимней сессии ПАСЕ

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Очередная зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет в Страсбурге 25-29 января. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в рамках сессии состоятся обсуждения двух докладов по Азербайджану.

26 января участники сессии обсудят доклад "Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана" Роберта Уолтера (Великобритания) и доклад депутата Милицы Маркович (Босния и Герцеговина) "Жители приграничных регионов Азербайджана, преднамеренно лишенные воды".

Также в рамках сессии ожидается выступление президента Болгарии Росена Плевнелиева.

Депутаты обсудят такие вопросы как миграционный кризис в Европе, сражающиеся в Сирии и Ираке иностранные боевики, укрепление защиты и роли прав человека в странах Совета Европы, состоятся выборы судей в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).