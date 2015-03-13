Обнародована повестка весенней сессии ПАСЕ

Баку. 13 марта. REPORT. AZ/ Очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится в Страсбурге 20-24 апреля. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, основными вопросами, которые обсудят депутаты в ходе сессии станут необходимость соблюдения прав человека и международного права, гуманитарные последствия действий террористической группы под названием "Исламское государство", бюджет и приоритеты Совета Европы на ближайшие два года, дискриминацию в отношении трансгендерных людей в Европе.

22 апреля будет обсужден пересмотр санкций в отношении российской делегации в ПАСЕ.

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс представит сообщение Комитета министров СЕ в рамках бельгийского председательства. Также комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс представит свой ежегодный отчет о деятельности в 2014 году.