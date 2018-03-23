 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародована повестка весенней сессии ПАСЕ

    Весенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы состоится 23-27 апреля

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Обнародована дата и повестка весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). 

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте организации.

    Сессия пройдет 23-27 апреля 2018-го года.

    В повестку сессии включены вопросы роста антисемитизма, исламофобии и ксенофобии в Европе, проведения незаконных выборов президента РФ на территории аннексированного Крыма, ситуация в Ливии и ряд других значимых тем.

    С докладами также выступят министр иностранных дел Македонии Никола Димитров и министр иностранных дел и по делам с ЕС Люксембурга Жан Ассельборн.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi