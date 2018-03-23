Обнародована повестка весенней сессии ПАСЕ

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Обнародована дата и повестка весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как передает Report, об этом сообщается на сайте организации.

Сессия пройдет 23-27 апреля 2018-го года.

В повестку сессии включены вопросы роста антисемитизма, исламофобии и ксенофобии в Европе, проведения незаконных выборов президента РФ на территории аннексированного Крыма, ситуация в Ливии и ряд других значимых тем.

С докладами также выступят министр иностранных дел Македонии Никола Димитров и министр иностранных дел и по делам с ЕС Люксембурга Жан Ассельборн.