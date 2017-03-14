 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародована повестка весенней сессии ПАСЕ

    Перед депутатами ПАСЕ выступят генеральный секретарь Совета Европы и президент Греции

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Обнародована повестка очередной весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Ассамблеи, очередная пленарная сессия ПАСЕ состоится в Страсбурге  с 24 по 28 апреля.

    В ходе сессии пройдут выборы вице-президента ПАСЕ, судей в ЕСПЧ, заслушаны доклады Бюро и Постоянного комитета. Парламентарии обсудят доклады по итогам мониторинга за  парламентскими выборами в Болгарии, функционирование демократических институтов в Турции.

    Перед депутатами ПАСЕ выступят генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, президент Греции Прокопис Павлопулос. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi