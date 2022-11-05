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Обнародована повестка Саммита лидеров стран-членов ОТГ

Обнародована повестка Саммита лидеров стран-членов ОТГ На саммите лидеров стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), который состоится в Самарканде (Узбекистан), будут обсуждаться экономические, транспортные и торговые вопросы.
Внешняя политика
5 ноября 2022 г. 15:04
Обнародована повестка Саммита лидеров стран-членов ОТГ

На саммите лидеров стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), который состоится в Самарканде (Узбекистан), будут обсуждаться экономические, транспортные и торговые вопросы.

Как передает Report со ссылкой на CNN Türk, стороны также обменяются мнениями на тему двусторонних и региональных отношений.

По информации, 10 ноября встретятся главы МИД стран-членов ОТГ. На следующий день, 11 ноября, встретятся лидеры стран.

На саммите будет принят Стратегический план действий организации на ближайшие 5 лет.

На саммите планируется внести поправки в документ, принятый после заседания Организации тюркских государств, состоявшегося 3 октября 2009 года в Нахчыване.

В рамках саммита президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану будут вручены "Высшая медаль тюркского мира" и национальная медаль Узбекистана.

Отметим, что в Организацию тюркских государств входят Азербайджан, Турция, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан. Туркменистан и Венгрия являются странами-наблюдателями.

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Версия на английском языке Agenda of Summit of OTS leaders announced
Версия на азербайджанском языке TDT-yə üzv ölkələrin liderlərinin Zirvə görüşünün gündəliyi açıqlanıb

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