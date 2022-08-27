Обнародована повестка предстоящей встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе

"В конце этого месяца в Брюсселе при посредничестве председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении. Азербайджанская сторона надеется, что на этой встрече будет достигнута договоренность об организации

"В конце этого месяца в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского Совета Шарля Мишеля состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении. Азербайджанская сторона надеется, что на этой встрече будет достигнута договоренность об организации рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сказал на конференции в Шуше.

Помощник президента напомнил, что на состоявшейся ранее в Брюсселе встрече была достигнута договоренность о создании комиссии по делимитации границ.

Гаджиев сказал, что вице-премьеры Азербайджана и Армении встретятся в Москве в конце этого месяца: "Они обсудят вопросы коммуникации и делимитации".