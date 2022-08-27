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Обнародована повестка предстоящей встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе

Обнародована повестка предстоящей встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе "В конце этого месяца в Брюсселе при посредничестве председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении. Азербайджанская сторона надеется, что на этой встрече будет достигнута договоренность об организации
Внешняя политика
27 августа 2022 г. 12:59
Обнародована повестка предстоящей встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе

"В конце этого месяца в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского Совета Шарля Мишеля состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении. Азербайджанская сторона надеется, что на этой встрече будет достигнута договоренность об организации рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сказал на конференции в Шуше.

Помощник президента напомнил, что на состоявшейся ранее в Брюсселе встрече была достигнута договоренность о создании комиссии по делимитации границ.

Гаджиев сказал, что вице-премьеры Азербайджана и Армении встретятся в Москве в конце этого месяца: "Они обсудят вопросы коммуникации и делимитации".

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Версия на английском языке Azerbaijani and Armenian leaders might discuss peace agreement in Brussels next week, says top official 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin növbəti Brüssel görüşündə müzakirə olunacaq məsələlər açıqlanıb

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