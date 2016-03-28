Обнародована повестка предстоящей встречи глав МИД Азербайджана, России и Ирана

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Проведение трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, России и Ирана планируется в Баку в ближайшее время. На данный момент дата проведения встречи устанавливается по дипломатическим каналам. Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"В ходе встречи будут обсуждаться двусторонние и трехсторонние проекты сотрудничества, включая развитие транспортного коридора Север-Юг и взаимовыгодное сотрудничество", - заявил Х. Гаджиев.