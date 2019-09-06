Обнародована повестка осенней сессии ПАСЕ

Обнародована повестка осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации.
Сессия пройдет с 30 сентября по 4 октября.
В этом году она посвящена 70-летию Совета Европы и cостоится в присутствии бывших председателей Ассамблеи.
1 октября президент Франции Эммануэль Макрон выступит с речью и ответит на вопросы депутатов ПАСЕ.
Участники сессии обсудят вопросы крымских татар, климатических беженцев и трудовую миграцию в Восточной Европе.
В повестку дня также включены обсуждение отчета о функционировании демократических институтов в Молдове, постмониторинговый диалог с Северной Македонией.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости