 Наверх

Обнародована повестка осенней сессии ПАСЕ

Обнародована повестка осенней сессии ПАСЕ

Обнародована повестка осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации.

Сессия пройдет с 30 сентября по 4 октября. 

В этом году она посвящена 70-летию Совета Европы и  cостоится в присутствии бывших председателей Ассамблеи.

1 октября президент Франции Эммануэль Макрон выступит с речью и ответит на вопросы депутатов ПАСЕ.

Участники сессии  обсудят вопросы крымских татар, климатических беженцев и трудовую миграцию в Восточной Европе.

В повестку дня также включены обсуждение отчета  о функционировании демократических институтов в Молдове, постмониторинговый диалог с Северной Македонией.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!