Обнародована повестка осенней сессии ПАСЕ

Обнародована повестка осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации.

Сессия пройдет с 30 сентября по 4 октября.

В этом году она посвящена 70-летию Совета Европы и cостоится в присутствии бывших председателей Ассамблеи.

1 октября президент Франции Эммануэль Макрон выступит с речью и ответит на вопросы депутатов ПАСЕ.

Участники сессии обсудят вопросы крымских татар, климатических беженцев и трудовую миграцию в Восточной Европе.

В повестку дня также включены обсуждение отчета о функционировании демократических институтов в Молдове, постмониторинговый диалог с Северной Македонией.